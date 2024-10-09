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Türkiye
AA 09.10.2024 10:32

Balıkesir'de sahte zeytinyağ ve bal ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de sahte zeytinyağ ve bal ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Jandarma ekipleri, bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katarak elde edilen karışımın zeytinyağıymış gibi piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

İlçe merkezindeki bir adreste yapılan aramalarda 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ve 15 kilo bal ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, yaptığı açıklamada, tüketicilerin taklit ve tağşiş ürünleri anlamasının çok güç olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının önemli bir mücadele verdiğini anlatan Kıvrak, "Tüketiciler özellikle plastik boya kokan ürünlerin içerisinde mutlaka başka bir şey olduğunu düşünsünler. Güvenilir yerlerden alışveriş yapmak önemli. Kara yolu kenarlarından veya internet üzerinden yapılan alışverişlerde taklit ve tağşiş ürün satın alma ihtimali yükseliyor" ifadesini kullandı.

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