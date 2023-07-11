Balıkesir'de ormanlara giriş yasağı

Balıkesir Valiliği, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte artan orman yangını riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, pek çok orman yangınının dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda çıktığına dikkat çekilerek, yaz aylarında bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durulması gerektiği belirtildi.

Ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması, piknik esnasında ateş yakılması gibi davranışların yangına sebebiyet vermesiyle küçük kıvılcımların büyük ormanların yok olmasına yol açtığı hatırlatıldı.

Kurallara uymayanlara idari ve adli işlem yapılacak

Açıklamada yakın zaman önce alınan kararla 24 Haziran'dan 30 Eylül tarihine kadar ormanlara giriş ve çıkışlar ile orman alanlarında ve çevresinde her ne suretle olursa olsun ateş yakılmasının yasaklandığı, bu kurala uymayanlar hakkında ise idari ve adli işlem yapıldığına dikkat çekildi.

Ormanlara sahip çıkılması hususunda vatandaşlardan hassasiyet beklediğini ifade eden Vali Hasan Şıldak, yeşil vatanı korumak için kurallara uyulması vurgusu yaptı.

Vali Şıldak, "Vatandaşların bu konuda daha net şekilde uyarılması amacıyla 11 Temmuz 2023 tarihinden itibaren saat 11 ve 16'da olmak üzere günde iki kez belediye ses yayın sistemlerinden uyarı yapılacak. Ayrıca her hafta cuma hutbesinin sonunda camilerde duyuru yapılacak. Kırsal mahallelerde ise jandarma ekipleri tarafından araç ses sistemlerinden yapılacak duyuru ile ormanlarımızı korumak için tüm kurumlarımızla seferberlik ilan ettik diyebiliriz. Ormanlarımızın korunması ve yangınların önlenmesi konusunda bütün vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Lütfen kurallara uyalım, ormanlarımıza sahip çıkalım" dedi.