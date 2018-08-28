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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir Erdek'te, çöplükte başlayıp ağaçlıklara sıçrayan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

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Balıkesirde orman yangını

Alınan bilgiye göre, Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çöplükte başlayan yangın zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı.

Yangın, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü Erdek Orman İşletme Şefliğine bağlı 5, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait 6 araçla çok sayıda itfaiye eri ve orman çalışanının müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.

Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgara rağmen alevlerin yayılmasının önlendiğini belirterek, yangın dolayısıyla 100 dönümlük alanda 2-3 bin zeytin ağacının yandığını tahmin ettiklerini söyledi.

Nişancı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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