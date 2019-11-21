Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremden yaklaşık 13 dakika sonra Bigadiç'te 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntı, yerin yaklaşık 7,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: AA