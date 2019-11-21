Türkiye
Balıkesir'de art arda 2 deprem21 Kasım 2019 Perşembe 15:33 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 15:55
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 3,9 ve 3,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremden yaklaşık 13 dakika sonra Bigadiç'te 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntı, yerin yaklaşık 7,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: AA