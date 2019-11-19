Türkiye
Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı19 Kasım 2019 Salı 12:33 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 12:35
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Balıkesir Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, durdurdukları bottaki 24'ü Kongo, 9'u Senegal, 7'si Orta Afrika, biri Gine uyruklu 41 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.
Aralarında 11 çocuğun da olduğu yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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