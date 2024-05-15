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Türkiye
AA 15.05.2024 09:57

Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis operasyo: 11 gözaltı

Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis operasyo: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.F.A., C.A., F.T., B.T., İ.K.K., H.G., N.G., A.S., F.S., R.K. ve Y.Z.'nin banka hesaplarında yasa dışı bahisle 554 milyon lira para transferi olduğunu tespit etti.

"Yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurman ve suç gelirini aklamak" suçları kapsamında şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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