D-100 Karayolu Ankara istikametinde, seyir halinde olan iki otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Otoyolun aynı istikametinde seyreden, biri taksi olmak üzere, toplam 3 araç daha zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan 5 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.

Kaynak: AA