Bakımı dün yapılan otomobil alev aldı

Olay, akşam saatlerinde Saray’ın Kemalpaşa Mahallesi, Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kadir Saydam’ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otomobilin alev aldığı gören sürücülerin uyarması üzerine Kadir Saydam, aracını yolun kenarına çekti. İçindeki 4 kişi yanan otomobilden yara almadan inerken, araç yanmaya devam etti.

Çevrede bulunanlar alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin alev aldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Aracın bakımı daha dün yapılmıştı"

Sürücü Kadir Saydam, seyir halindeyken otomobilin alev aldığı fark etmediğini belirterek, "Arkadan gelen araçların uyarması üzerine fark ettim. Aracı yolun kenarına çektim. İçinde 4 kişi vardı ve hepimiz hemen indik. Aracın bakımı daha dün yapılmıştı" dedi.