Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen şehir içi raylı ulaşım, metro ve bunlarla ilgili tesislerin devralınması ve tamamlanmasındaki şartlarda değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile, Bakanlık tarafından yapılan metroların belediyelere devri, maliyet bedeli karşılığında yapılacak.

Yapılan değişiklikle belediyeler, toplam proje maliyet bedelini, genel bütçe gelirlerinden Hazine'ye taksitler halinde ödeyecekler.

25 gün içerisinde ödenmeyen taksitler Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki kanun çerçevesinde tahsil edilecek.

İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: TRT Haber