Türkiye
Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
28 Şubat 2019 Perşembe 00:22 - Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 00:22
İçişleri Bakanı Soylu, 2006 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde araziye döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Azak'ın ailesini ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindekilerle şehit Azak'ın babası Mustafa ile annesi Pakize Azak'ın yaşadığı Altındağ ilçesindeki eve gitti.
Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği şehidin ailesine görüşmenin sonunda bayrak ve Kur'an verdi.
Kaynak: AA
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