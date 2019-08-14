İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle gittiği Gerede ilçesinde D-100 Karabük-Gerede yolu Koçumlar köyü mevkiinde uygulama yapan trafik ekiplerini ziyaret etti. Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşan Soylu, Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan brifing aldı.

Bakan Soylu, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti. Tatilcilere çikolata ikram eden Soylu, çocuklara da hediyeler verdi. Soylu, denetim kapsamında durdurulan otobüslere de binerek yolcularla bayramlaştı ve sohbet etti.

"Yolculukta dinlenmek esastır"

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin son günü tatilcilerin dönüş yolculuğunun başladığını söyledi. Yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlara kazasız belasız, hayırlı yolculuklar dileyen Soylu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızdan aldığımız son bilgilere göre, Akdeniz istikametinden Afyon üzeri ve Eskişehir üzeri yolda yoğunluklar söz konusu. Özellikle Edremit-Çanakkale arası yoğunluklar söz konusu. Karadeniz aksından hem Ankara hem de İstanbul istikametine gidişlerde yoğunluklar söz konusu. Denetimlerimiz büyük bir disiplinle ciddiyetle ve kararlılıkla sürüyor. Son 10 yıldaki bayram ortalamalarına göre, şu an itibarıyla kaza yerinde ölüm olayları oranındaki azalma yüzde 36. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'lik azalış söz konusu. Yine geçen yıl ile kıyaslandığında kaza oranlarında da yüzde 29,5'lik azalış söz konusu. Yine yüzde 61'lik araç sayısının artmasını hesaba katmadan söylemem gerekir ki son 10 yılda yaklaşık yüzde 20'lik kazalarda azalış söz konusu. Bu hassasiyetinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bayramda olan kazaların yüzde 41'i maalesef yoldan çıkmayla gerçekleşen kazalar, yani ölümlü kazaların yüzde 41'i. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin biraz daha dikkatli olmaları gerekir."

Bakan Soylu, yola çıkanlara uyarılarda bulunarak "Dinlenmek esastır, 2 saatte 10 dakikalık dinlenme. Bunu tüm denetim yapan arkadaşlarımız sürücülere ve yolculara salık vermektedir. Denetimlerimiz devam ediyor. Tespit ettiğimiz 20 kaza kara noktasında şu ana kadar herhangi bir ölümlü kaza olmadı. Allah'a hamdolsun, inşallah bu dakikadan sonra da olmaz." diye konuştu.

"Kemer takma konusunda çok ciddi bir duyarlılık oluştu"

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatlandırılan "Kemeriniz Ses Getirsin" kampanyasından bahsederek "Sosyal medyadan yayılan ve vatandaşlarımızın sahiplendiği bu kampanyanın etkisini görüyoruz. Hem şehir içlerinde hem şehirler arası yollarda ve otobanlarda kemer takma konusunda çok ciddi bir duyarlılık oluştu. Bu duyarlılığı sadece bu kampanya çerçevesinde değil, her gün ortaya koymak gerekir." ifadelerini kullandı.

Kurallara uyulması noktasından isteklerinin olduğunu dile getiren Soylu, "Yola çıktıklarında seyahat planları muhakkak olsun. Yani nerede mola verecekleri, ne kadar dinlenecekleri bu işin temel altın kuralıdır. Bu altın kuralına uysunlar çünkü tatilin bitişi otelden çıkış değildir. Tatilin bitişi eve varıldığı andır. Buradan tekrar hem tembih etmek hem de hatırlatmak istiyoruz: Lütfen, tatilin bitişi köyünüzden kasabanızdan çıkmak değil evine varmak olsun. Onun için konaklayacağınız, mola vereceğiniz, dinleneceğiniz yerleri planlamak durumunda olduğunuzu lütfen hatırınızdan çıkarmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, sürücülere araç takip mesafesine uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Soylu'dan sürücülere önemli uyarılar

Bayram döneminde yüzde 14 civarında yaya ölümleri gerçekleştiğini aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Epey azaldı ama yıl başından itibaren yüzde 35'lik azalışın demek ki daha altında... Bizim beklentimizden daha fazla artan bir yaya ölümü var. Onun için özellikle şehir içlerinde buna da çok dikkat etmek gerekir. Bu vesileyle dönüş yolundaki tüm sürücülerimize dikkatli olmaları, dinlenmeyi ihmal etmemeleri, aynı zamanda 'Kemeriniz ses getirsin' kampanyasına hep birlikte dahil olmaları, cep telefonu kullanmamaları, yasal hız limitleri ve takip mesafesine uymaları lazım geldiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Hayırlı bayramlar, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Aman dikkat diyoruz."

Soylu'dan sürücülere "Telefonla konuşmayın" uyarısı

Bolu'nun Gerede ilçesindeki denetimlerinin ardından Sakarya'ya giden Bakan Soylu, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik akışını havadan denetledi.

Helikopterle Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'na inen Soylu'yu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile diğer yetkililer karşıladı.

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı gişelerinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimine katılan Soylu, sürücülerle bir süre sohbet etti. Araçlarda bulunan çocuklara hediyeler veren Soylu, dikkatli gitmeleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Sürücülerimize cep telefonsuz bir yolculuk diliyoruz"

Denetim sonrasında gazetecilere açıklama yapan Soylu, kendisinin Bolu ve Sakarya'da denetimde bulunduğunu, ekiplerin ise Türkiye'nin her yerinde bu denetimlere devam ettiğini söyledi.

Bakan Soylu, vatandaşların evlerine sağ salim dönebilmesi için denetimlerin bayram süresince yapıldığını belirterek, "Anlaşılıyor ki tatil dönüşü biraz yayılmış durumda. Dün akşam itibarıyla biraz yoğunluk vardı. Bugün yoğunluk nispeten aynı noktada." diye konuştu.

Sürücülere dinlenerek gitmeleri tavsiyesinde bulunan Soylu, araç takip ve hız kurallarına uyulmasını da istedi. Kemer takma konusunda duyarlı olunması gerektiğini de vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Kemer konusunda bir duyarlılık olduğunu bütün arkadaşlarımız ilettiler. Maalesef cep telefonu konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü benim de kendi tespitlerim var. Cep telefonuyla konuşma hala devam ediyor. Birçok uyarılarımıza, bu konulardaki denetimlerimize rağmen... Onun için sürücülerimize dönerken cep telefonsuz bir yolculuk diliyoruz. Konuşmasınlar çünkü dikkati 4 kat fazla dağıtıyor, alkollü sürücüyle aralarında bir fark kalmıyor."

Kaynak: AA