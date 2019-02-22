İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çubuk ilçesinde AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti ve halka hitap etti.

Dağlarda kalan 700 teröristin "fare gibi" kaçtığını belirten Soylu, "Arıyoruz, inlerine girmişler, kış boyu çıkmamak için birbirlerine yemin etmişler. Biz de onları bekliyoruz. Çıkar çıkmaz avlamazsak namerdiz." ifadesini kullandı.

Ülkenin büyümesini engellemeye ve kardeşi kardeşi düşürmeye çalışanların burunlarından fitil fitil getireceklerini ifade eden Bakan Soylu, sadece 780 bin kilometrekarede değil her yerde mücadele edeceklerini dile getirdi.

Soylu, Türk milletinin, boynunun eğik, belinin bükük ve dizlerinin kırık olmadığını, "Acaba ne yapacağım?" diye bir endişesinin bulunmadığını vurgulayarak, "Artık terörün Türkiye'nin gündemini meşgul etme dönemi sona ermiştir." dedi.

Soylu, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretin ardından bir araya geldiği esnafla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

"Nasıl hain ve vahşi bir örgüt olduğunu anlatmaya çalışıyoruz"

Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları, engelliler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla da yemekte bir araya gelen Soylu, burada da "Nasıl hain, nasıl vahşi, nasıl terörist bir örgüt olduğunu anlatmaya, uyarmaya çalışıyoruz. Bunu milletimize değil, 'Siyasetçiyim' diye ortaya çıkan, oy isteyen, oy isteme adına, bu katilleri, bu tecavüzcüleri, bu çocuk istismarcılarını, bu uyuşturucu satıcılarını savunmaya çalışan birtakım adamlara anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da evlatlarını PKK'nın kaçırdığı aileler hala gözyaşı dökerken birilerine hala PKK'nın kim olduğunu anlatmanın, kendisine çok garip ve acı geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Meclise bakıyorsunuz, HDP'nin ön sıralarında avukatlar, akademisyenler, okumuş okumuş adamlar, kadınlar oturuyor. Koca koca kitaplar devirmişler. Konuştuğu zaman senden benden daha güzel konuşur, güya Avrupa bilir, güya dünya görmüştür ama geldikleri netice, Kandil'deki bir avuç sapığın, katilin avukatlığını yapmaktır."

"Terör örgütü Sur'da insanların evlerini yakıp yıkıyor, bu efendiler taziyeye gidiyor. Kime? Millete mi? Hayır" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Terör örgütüne destek verdiği için, belediye araçlarını PKK'nın emrine verdiği için kayyum atadığımız belediye başkanına taziyeye gidiyorlar. PKK'ya, ona destek verenlere ne bir eleştiri, ne bir karşı çıkış yok. 'Yıllardır bu millete çektirdiğiniz eziyet nedir?' diyen hiçkimse yok. 'Sen benim askerime polisime nasıl kurşun sıkarsın, küçücük çocukları nasıl yetim bırakırsın?' diyen yok. Terörist cenazelerine katılmak var, yerli malı İHA'larımız teröristleri vuruyor diye homurdanmak var. Birkaç gündür, devlet düşmanı DHKP-C terör örgütü üyelerine karşı görevini yapan polisime, dünyanın en alçak iftirasını atmak, onlara saldırmak var."

Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye de vatandaşlardan destek istedi.

Kaynak: AA