Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam edildiğini duyurdu.

"BizÇalışanBüyükBirAileyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" müjdesi verdi.

Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor;

2313 sözleşmeli personel

322 kadrolu personel

1000 işçi

1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz. #BizÇalışanBüyükBirAileyiz@ailevecalisma

Detaylar için ➡https://t.co/OcQ1p42kn3 — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 21, 2019

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinden konuya ilişkin detaylara ulaşılabileceği bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA