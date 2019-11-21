Bakan Selçuk'tan işe alım paylaşımı: 4 bin 635 personeli ailemize katıyoruz21 Kasım 2019 Perşembe 14:12 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 14:22
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam edildiğini duyurdu.
"BizÇalışanBüyükBirAileyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" müjdesi verdi.
Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor;— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 21, 2019
2313 sözleşmeli personel
322 kadrolu personel
1000 işçi
1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz. #BizÇalışanBüyükBirAileyiz@ailevecalisma
Detaylar için ➡https://t.co/OcQ1p42kn3
Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinden konuya ilişkin detaylara ulaşılabileceği bilgisi de yer aldı.
Kaynak: AA