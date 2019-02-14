Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da, PKK'lı teröristlerin 4 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yıkıma uğrattığı Sur ilçesinde Bakanlık öncülüğünde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği, restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan Fatih Paşa Camisi'ne (Kurşunlu Camisi) geçen Kurum, daha sonra İçkale'de Diyarbakır'a kazandırılan millet bahçesine ilişkin bilgi aldı. Kurum burada yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin restorasyonu ve ihyası için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Bin 500 tescilli binamızın yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz”

"Çukur siyaseti yapan bölücü terör örgütü PKK'nın Sur'a verdiği zararları, açtığı çukurları kapatmak, yıktığı evleri yeniden yapmak için ilçede büyük bir dönüşüm projesi başlattık." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hem Sur içi ve dışında tarihi binalarımızdan tutun, camilerimizi, kiliselerimizi yıkan, tarihimize ve kültürümüze büyük zarar veren terör örgütünün yıktığı evleri, kiliseleri, camileri yeniden onarmak için büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Sur içinde bin 500 tescilli binamızın yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Birçok camimizin restorasyonunu gerçekleştirdik. Kiliselerimizin restorasyonunu gerçekleştirmek üzere ihalelerimizi yaptık ve kilise restorasyonlarını da gerçekleştiriyoruz."

Kurum, Artuklular döneminden başlayıp Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar ulaşan tarihin her noktasındaki eserleri gün yüzüne çıkarmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

"İki millet bahçesini bitirdik"

Halkın gezebilmesi için millet bahçeleri yaptıklarına işaret eden Kurum, "Şu an üzerinde bulunduğumuz alan Diyarbakır'a kazandırdığımız millet bahçesidir. Bu anlamda iki millet bahçemizi bitirdik. Stadyumun olduğu alanda da üçüncü millet bahçesini en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bunu da Diyarbakır'a ve bölge halkına kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri için açıkladığı 11 maddelik manifestoyu hatırlatan Kurum, paylaşılan projelere bakıldığında artık dünyada ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığını vurguladı.

"Diyarbakır çok önemli bir şehrimiz"

"Marka şehirler yapmak, vatandaşın yaşam kalitesini artırmak amacıyla altyapıdan, üstyapıya birçok projeyi AK Parti belediyeciliğiyle, gönül belediyeciliğiyle vatandaşa sunmamız gerekir. Bu noktada Diyarbakır çok önemli bir şehrimiz. Bölge için en önemli potansiyelimiz." ifadelerini kullanan Kurum, geçmişte bakanlar, milletvekilleri ve valilerin bölgeye çok büyük hizmetler yaparak bölgeyi adeta ihya ettiğini, bölgede gönüller inşa edeceklerini belirtti.

Kurum, Diyarbakırlıların ihtiyaç duyduğu her projenin arkasında olduklarını dile getirerek "İnşallah yeni dönemde Cumali başkanımızla bu projeleri yenisini de eklemek suretiyle vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak ve marka şehir anlamında Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan daha üst noktaya çekmek adına var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sur'da otel bölgesi oluşturulacak

Kurum, bir gazetecinin Sur'daki çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada konut olarak bin 500 tescilli eserimiz var. Bunların 320'sinin bir ay içinde ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu ihaleleri de gerçekleştirdiğimiz zaman bir otel bölgesi düşünüyoruz. Butik otellerin yer aldığı, buraya gelen vatandaşlarımızın, turistlerimizin bu otellerde ikamet edeceği ve vakit geçirebileceği butik oteller düşünüyoruz. Bununla ilgili de otellerin ihalesini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla 1-1,5 ay içerisinde burada ihale edilmemiş, yapımına başlanmamış hiçbir inşaatımız kalmayacak."

Kiliseler ve tescilli konutlarla ilgili de süreci başlattıklarına dikkati çeken Kurum, ihale sürecinin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bakanlık arasında yürütüldüğünü aktardı. Kurum, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde burası büyük oranda toplanacak. Bu proje bittiği zaman Sur eskisinden daha güzel, Diyarbakır eski Diyarbakır'dan daha güzel bir hal alacak. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde burada yaşam tam anlamıyla başlamış, burası tarihin, kültürün ve ecdadın bize bıraktığı eserler içinde tüm milletimizin vakit geçireceği çok önemli bir mekan olacak. Ticari aksların olduğu ve bu ticari aksların içerisinde millet kıraathaneleri, kültür merkezlerinin olduğu, kadınların, çocukların ve gençlerin vakit geçirebilecekleri tüm alanları da proje içerisinde yapmaya gayret ediyoruz."

Kurum, gazetecilerin "Fatih Paşa Camisi'nden ezan sesini ne zaman duyacağız?" sorusunu da "Cumhurbaşkanımız inşallah Diyarbakır'a gelecekler. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle böyle bir programı Valiliğimiz organize ediyor. İnşallah o zaman ilk ezan sesini de duyuyor olacağız." diye yanıtladı.

Bakan Kurum'a ziyaretlerinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdullah Çiftçi ve kurum yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: AA