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Türkiye
AA 19.07.2024 20:27

Bakan Kurum, Şanlıurfa'da deprem konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Şanlıurfa'da TOKİ Deprem Konutlarında incelemede bulundu.

Bakan Kurum, Şanlıurfa'da deprem konutlarını inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentteki programları kapsamında Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek, Vali Hasan Şıldak ile görüştükten sonra ilgili kurum amirleriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Kurum, daha sonra Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ Deprem Konutları'nın bulunduğu alana geçerek, buradaki yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Örnek daireyi de gezen Kurum, inşaatta çalışan işçilerle sohbet etti.

Bakan Kurum, Şanlıurfa'da deprem konutlarını inceledi

Kurum, yaptıkları çalışmalardan dolayı herkese teşekkür ederek, "Kim ne derse desin, kim ne vaat verirse versin biz depremzede vatandaşlarımıza, kardeşlerimize inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Bu konutlar bitene kadar, burada yaşam sürene kadar, 11 ilde afetzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar sizlerle omuz omuza vereceğiz inşallah şehirlerimizi ayağı kaldıracağız." dedi.

Bakan Kurum, ziyareti sırasında bazı vatandaşlarla da görüşerek, onların taleplerini dinledi.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Murat Kurum Şanlıurfa TOKİ
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