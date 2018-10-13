Bakan Kurum: Devletin aktardığı paralar halkın hizmetine sunuluyor

Van programı kapsamında esnaf ziyareti ve kent meydanı alanındaki incelemelerinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Tuşba Belediyesinin yaptırdığı "Tarihi Van Evleri Mahallesi"nin açılış törenine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bu tür eserleri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van halkı ve kentinin her şeyi hak ettiğini söyledi.

Kurum, devletin ödeneklerinin Van'a harcandığı zaman böyle güzel eserlerin ortaya çıktığını vurguladı.

"Böyle eserleri halkımız, çocuklarımız, gençlerimiz kullanabiliyor. O nedenle kayyum sürecinde net bir şekilde gördük ki devletin aktardığı paraları vatandaşa harcarsanız Diyarbakır'ımızda, Mardin'imizde, Şırnak'ımızda, Van'ımızda yapılması gereken her proje yapılıp halkın hizmetine sunuluyor. Çocuk parklarını, oyun alanlarını, şehirleri, arıtma tesislerini hepsini devletin desteğiyle birçok belediye başkanımız yaptı ve yapmaya devam edecek."

Kurum, Van ile ilgili alınması gereken kararları aldıklarını belirterek hizmetlerin artırılması konusunda gereken desteği bundan sonra da vermeye devam edeceklerini aktardı.

Van'da, 10 bin metrekare alan üzerinde kent mimarisini yansıtan eseri açtıklarını ifade eden Kurum, "Bu projede herkes gördü ki gençlerimiz, kadınlarımız burada iş emek sarf ederek meslek sahibi oluyor, kazanç elde ediyorlar. Burada bulunan 4 eve Osmanlı döneminde bölgeye hizmet eden bugüne gelmemizde önemli vazifeler gören 4 komutanımızın, valimizin adını verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Van kanla, terörle, göz yaşıyla anılmıyor"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu da binlerce yıllık tarihe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van'a yakışan bir projeyi hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetin kararlı, güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmalarıyla tesis edilen huzur ve güvenlik ortamı güzel gelişmelerin olmasını sağlıyor. Van kanla, terörle, gözyaşıyla anılmıyor. Artık Van'da anneler çocuklarını evden dışarı gönderdiklerinde 'acaba akşam gelecekler mi?' diye endişe etmiyor. Esnafımız akşam iş yerini açtığında 'kepenk kapatacak mıyım?' endişesi taşımıyor. Kalkınmayla, festivalle, turizmle anılıyor. Hükümetimizin destekleriyle bunlara yeni güzellikler katmaya devam edeceğiz."

"Çok önemli bir projeyi hayata geçirdik"

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise ilçeye çok önemli hizmetleri kazandırdıklarını vurgulayarak, "Van'ın tarihini, kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla bu projeyi kentimize kazandırdık. Bölgede devletin her kuruşunun halka hizmet olarak geri dönmesini istiyorsanız ak belediyeciliğin sayısız hizmet örnekleri önünüzde." ifadesini kullandı.

Açılış programına AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, bakan yardımcıları, kurum amirleri ve davetliler de katıldı.

Kaynak: AA