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Türkiye
AA 16.10.2024 20:31

Bakan Göktaş, kadın odaklı çalışmalar yürüten STK temsilcileriyle buluştu

Bakan Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelerek, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin istişarelerde bulundu.

Bakan Göktaş, kadın odaklı çalışmalar yürüten STK temsilcileriyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadın odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarını, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda istişarelerde bulunmak üzere Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

 

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u en etkin şekilde uygulama iradelerini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu can yakıcı meseleyi çözmek ve güvenli bir toplum inşa etmek için toplumsal seferberlik ruhuyla çalışmaya ve tüm paydaşlarla işbirliği ve istişare mekanizmalarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddetin gündemimizden tamamen çıkması için topyekun mücadele azmiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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