Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.12.2024 11:35

Bakan Göktaş, Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Göktaş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Anıtkabir'i ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı kadın milletvekilleri ve beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine yürüdü.

Bakan Göktaş'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Göktaş, deftere şunları yazdı:

"Bugün, ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümü vesilesiyle hayatın her alanında eşsiz başarılara imza atmış kadınlar olarak huzurunuzdayız. Demokratik toplumun bir yansıması olan bu hak, kadınlara toplumu şekillendiren ve geleceğe yön veren aktörler olarak önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu anlamda, 5 Aralık 1934 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarının pek çok ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkını kazandığı önemli bir dönüm noktasıdır. Kadınların eşit haklarla hayata katılımını teşvik eden bu adım, tüm bireylerin daha adil, eşitlikçi ve katılımcı bir yaşam sürmesinin yolunu açmıştır.

Bakan Göktaş, Anıtkabir'i ziyaret etti

Elde edilen bu kazanım, güçlü bir toplumun temellerini oluşturmuş, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sunmuştur. Bu anlayışla, ülkemiz kadınları, kadim geçmişimizi, yüksek inanç ve değerlerimizi, bilim ve teknolojinin imkanlarıyla harmanlayarak, medeniyetimizi ihya etmeyi sürdüreceğiz. 'Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye' anlayışıyla gelecek nesillere ilham veren, öncü kadınlarla dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda, kadınların her alanda daha etkin, daha güçlü ve daha üretken olmaları için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, manevi huzurlarınızda sizleri bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, şahsım ve ülkemizin tüm kadınları adına şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Göktaş, daha sonra beraberindeki heyetle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Anıtkabir Mahinur Özdemir Göktaş Mustafa Kemal Atatürk
Sıradaki Haber
Ankara'da 3 kilo 635 gram kokain ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
Emine Erdoğan: Üstlendikleri öncü rol ile kadınlar, yarınlarımızı inşa etmeye devam edecekler
12:36
Tarihi Mahmudiye Kışlası kültür merkezine dönüşecek
12:35
Kurtulmuş: Kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü artırmak için çalışmaya devam edeceğiz
12:34
MEB: TIMSS verileri eğitimde yapılan reformların etkisini gösteriyor
12:20
14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde yaşıyorlar
12:22
Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
Yerli tohumdan elde edilen 2 milyon meyve fidanı toprakla buluşturuldu
Yerli tohumdan elde edilen 2 milyon meyve fidanı toprakla buluşturuldu
FOTO FOKUS
2. Mehmet Operası sanatseverlerle buluşuyor
2. Mehmet Operası sanatseverlerle buluşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ