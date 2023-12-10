Bakan Bayraktar: Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor

Bakan Bayraktar, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 75. yıl dönümünde dünyanın, varılan mutabakattan çok uzakta olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor. Sadece masum siviller değil, insanlığa dair tüm değerler de dünyanın gözü önünde katlediliyor. Umarım çekilen bu acılar herkes için bir uyanışa vesile olur."