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Türkiye
AA 10.12.2023 17:16

Bakan Bayraktar: Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor. Sadece masum siviller değil, insanlığa dair tüm değerler de dünyanın gözü önünde katlediliyor" dedi.

Bakan Bayraktar: Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor

Bakan Bayraktar, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 75. yıl dönümünde dünyanın, varılan mutabakattan çok uzakta olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor. Sadece masum siviller değil, insanlığa dair tüm değerler de dünyanın gözü önünde katlediliyor. Umarım çekilen bu acılar herkes için bir uyanışa vesile olur."

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İnsan Hakları Günü Gazze Soykırım
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