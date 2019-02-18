Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan sitede, tahliye çalışması sabah saatlerinde başladı. Belediye ekipleri "riskli" olduğu gerekçesiyle daireleri boşaltıyor.

80 dairenin bulunduğu sitede boşaltılan ev ve iş yerleri mühürleniyor.

Hala binada oturan daire sakinlerine ise ekipler tarafından 3 gün süre verildi. Bu sürede tahliye işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Apartmanın iskanının bulunduğu ve binaya 2000'de güçlendirme ruhsatı verildiği öğrenilirken, binanın 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı statüsünde olduğu için tahliyesine karar verildiği bildirildi.

Kaynak: DHA, AA