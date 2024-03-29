Parçalı Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.03.2024 17:23

Baharda metrelerce karla mücadele devam ediyor

Muş ve Hakkari'de karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu yollarda çalışmalarını sürdürdü.

Baharda metrelerce karla mücadele devam ediyor

Muş'ta İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı ve köylülerin alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunu açmak için iki gün önce çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aydır kapalı olan ve kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde çalışan ekipler, ilerlemekte güçlük çekti.

Yolda adeta tünel açarak ilerleyen ekipler, yolu 2 günde açmayı hedefliyor.

İş Makinesi Operatörü Kerem Çakır, bölgede kar kalınlığının bazı noktalarda 7 metreyi bulduğunu söyledi.

Zor şartlarda yolu açmak için çaba gösterdiklerini belirten Çakır, "Burada çığ riski var. Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde karla mücadele çalışması yapıyoruz. Şu anda ovada çiçekler açmış, burada karla mücadelemize devam ediyoruz. Kar çok sert. Makine zaman zaman zorlanıyor. Günde 2-3 kilometre açabiliyoruz. Gece gündüz çalışmalar devam ediyor. İlerlemekte zorlanıyoruz. Muş'un en yüksek mevkilerinden birisi burası" diye konuştu.

Hakkari

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yollarını açmak için çalışma başlattı.

Zorlu coğrafyada ilerlemekte güçlük çeken İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler, kısa sürede yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.

ETİKETLER
Muş Hakkari Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Kocaeli'de kafe yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
BM Nüfus Fonu: Gazze'de hamile kadınlar ve yeni doğanlar her gün yaşam için savaş veriyor
17:22
Türkiye, denizcilik sektöründe biyoyakıt kullanımına başlıyor
16:53
İsrail uçaklarının hava saldırısı sonucu Gazze'de 20 Filistinli yaşamını yitirdi
16:50
İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği 2 saldırıda 17 Filistinli öldü
16:40
RTÜK Başkanı Şahin'den siyasi reklam yasakları uyarısı
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaatlerini unutan değil, verdiği sözü yerine getirecek başkanlar seçeceğiz
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
FOTO FOKUS
Hakkari'de baharda karla mücadele
Hakkari'de baharda karla mücadele
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ