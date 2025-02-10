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Türkiye
AA 10.02.2025 07:25

Bağcılar'da iplik atölyesinde yangın: 2 kişi hastanelik oldu

İstanbul Bağcılar'da iplik atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da iplik atölyesinde yangın: 2 kişi hastanelik oldu

Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi 2610. Sokak'ta bulunan 4 katlı iplik atölyesinin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adresi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın ikinci katında başlayan ve diğer katlara sıçrayan yangın nedeniyle mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulanstaki tedavilerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. 

Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bir süre duman tahliyesi yaptığı binada maddi hasar oluştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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