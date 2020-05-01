Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ayılar onlarca yayla evine zarar verdi
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon’un Araklı ilçesinden Gümüşhane’nin Beşoba Yaylası'na giden Ali Alagöz ve arkadaşı, yaylada onlarca eve ayıların zarar vermesi karşısında büyük şok yaşadı.
Trabzon’un Araklı ilçesinden Gümüşhane’ye bağlı Beşoba Yaylası'na giden Ali Alagöz ve arkadaşı, 10’dan fazla evin kapısının kırıldığını ve evlerin zarar gördüğünü belirledi.
Alagöz ve arkadaşı, yaylada karların erimeye başlaması ile birlikte ayıların kış uykusundan uyanarak evlere girdiğini belirtti.
Yaylada onlarca evin hasar gördüğünü ve büyük maddi hasarlar oluştuğunu söyleyen Alagöz, "66 haneli yaylamızın kapısı kırılmayan, açılmayan evi neredeyse yok. Bazı evlerin duvarlarını bile yıkmışlar." dedi.
Alagöz, ayı sorunu için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
Etiketler: Trabzon Gümüşhane Beşoba Yaylası Yayla evi ayı saldırısıSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 10:49
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