Trabzon’un Araklı ilçesinden Gümüşhane’ye bağlı Beşoba Yaylası'na giden Ali Alagöz ve arkadaşı, 10’dan fazla evin kapısının kırıldığını ve evlerin zarar gördüğünü belirledi.

Alagöz ve arkadaşı, yaylada karların erimeye başlaması ile birlikte ayıların kış uykusundan uyanarak evlere girdiğini belirtti.

Yaylada onlarca evin hasar gördüğünü ve büyük maddi hasarlar oluştuğunu söyleyen Alagöz, "66 haneli yaylamızın kapısı kırılmayan, açılmayan evi neredeyse yok. Bazı evlerin duvarlarını bile yıkmışlar." dedi.

Alagöz, ayı sorunu için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.