Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
Aydın’ın Söke ilçesinde, evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.
Pamukçular Mahallesi’nde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Evde yapılan incelemede, dumandan etkilendiği değerlendirilen Hayriye Öz'ün cansız bedeni bulundu.
Aynı adreste yaşayan kadının oğlunun, yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
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