Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da metruk evde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesindeki metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çeltikçi Mahallesi Şafak Sokak'taki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında evde hasar oluştu.
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