Puslu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.12.2023 10:37

Aydın merkezli sahte rapor operasyonu: 15 gözaltı

Aydın ve Afyonkarahisar'da sahte heyet raporlarıyla yaşlı aylığı alan ve alınmasına aracılık eden 15 kişi gözaltına alındı.

Aydın merkezli sahte rapor operasyonu: 15 gözaltı
[Fotograf: AA]

Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin, yerlerine "joker" tabir edilen kişileri sokarak hastanelerden usulsüz heyet raporu aldıkları, bu raporlarla engelli indiriminden yararlandıkları ya da yaşlı aylığı aldıkları belirlenen ve bu kişilere aracılık eden şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Aydın ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda evrak ve dijital materyallere el konuldu.

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
11:54
BUDO'da sefer iptalleri
11:56
Böbrekleri taşla dolu Azerbaycanlı bebek Türkiye'de şifa buldu
11:46
Katar, İsrail ve Filistin ile ateşkes için görüşmelerin devam ettiğini söyledi
11:40
Resmi nikah için 47 yıl oyaladı, 120 bin lira tazminat ödeyecek
11:34
43 ilin geçiş güzergahında 'kış lastiği' denetimi
Azerbaycanlı bebeğe İzmir'de kritik müdahale
Azerbaycanlı bebeğe İzmir'de kritik müdahale
FOTO FOKUS
Filistin'e dijital sansür: Sosyal medya platformlarını İsrail'in siber güvenlik uzmanları yönetiyor
Filistin'e dijital sansür: Sosyal medya platformlarını İsrail'in siber güvenlik uzmanları yönetiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ