Zonguldak'ta 18 yaşındaki Aycan Kara'nın ayağına çivi battı. Kara, bu durumu önemsemeyip hastaneye gitmedi. Ancak ihmalin bedeli ağır oldu. 18 yaşındaki genç kadın tetanos nedeniyle hayatını kaybetti. Üstelik 2 aylık da hamileydi.

Olay, Zonguldak'ta yaşandı. Fındık işçiliği için ailesi ile Alaplı ilçesine giden 18 yaşındaki Aycan Kara'nın bir süre önce ayağına çivi battı. Hastaneye gitmeyi ihmal eden kadın günler sonra rahatsızlandı. Yutma ve ağzını açmada güçlük çeken genç kadın tetanos tanısıyla yoğun bakım servisine yatırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aycan Kara ve karnındaki 2 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Bu olay, tetanos aşısının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Tetanos hastalığı, diken batması veya ot kesmesi gibi basit yaralanmalardan dahi kaynaklanabilir. Uzmanlar, aşı yaptırmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Özellikle gebeliğin son aylarında tetanos aşısı ihmal edilmemeli. Yaralanmalar karşısında hemen doktora başvurulmalı.

Kaynak: TRT Haber