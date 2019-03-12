Alınan bilgiye göre, kentte özel eğitim veren Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: AA
Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte özel eğitim veren Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: AA