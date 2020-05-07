Haber Giriş: Kaynak: DHA
AVM'ler kontrollü sosyal hayata hazırlanıyor
[Fotoğraf: DHA]
AVM'lerin 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacağının açıklanmasının ardından mağazalarda çalışmalar hızlandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında AVM'lerdeki mağazalarını geçici süreliğine kapatan firmalar, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden kapılarını açıyor.
Antalya'daki AVM'lerdeki mağazalarda, buna yönelik çalışmalar hızlandı. Bazı mağazaların açılış hazırlıklarını tamamlayarak, hizmet vermeye başladığı görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
AVM içerisinde 'temassız mağazacılık' konseptiyle hizmet vermeye başlayan bir mağazaya girişin tek noktadan yapıldığı, buradaki güvenlik görevlisinin müşterilerin ateşini ölçtüğü, mağaza içerisindeki panolarda, tavanda ve yerde sosyal mesafe kuralına uyulmasına ilişkin uyarılar yer aldığı görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Deneme kabinlerinde 'dezenfekte edilmiş kabinler' yazılı uyarılar bulunurken, mağaza personeli de kişisel hijyen önlemlerini aldı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 AVM antalyaSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 15:56
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