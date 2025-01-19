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Türkiye
İHA 19.01.2025 00:17

AVM'de canlı bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da, faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair verilen ihbar polis ekiplerini alarma geçirdi.

AVM'de canlı bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair ihbar alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine çok sayı polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri AVM'nin açık otoparkında ve çevresinde incelemelerde bulundu.

AVM'de canlı bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Olay yerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı

İhbarın asılsız olduğu tespit edilirken polis ekipleri her ihtimale karşı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı

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Adıyaman AFAD Alışveriş Merkezi Polis
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