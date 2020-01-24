Aralık ayının 20’sine kadar başvurusunu tamamlayan yükümlüler, 2020 yılının ilk celp dönemi olan Şubat celp döneminde silahaltına alınacaklar. Askerlik yerleri belli oldu.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

Askerlik yerleri "www.turkiye.gor.tr" adresinden Milli Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu ekranına ulaşılarak öğrenilebilecek.

Askerlik yerleri sorgulama 2020

2000/1 askerlik yerleri bugün e-Devlet üzerinden açıklandı. Askerlik hizmetini yerine getirecek olan yükümlüler e-Devlet üzerinden Er Sınıflandırma sonucu ekranı üzerinden askerlik yapacakları yeri öğrenebilecek. Askerlik yerleri "www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi “ linkinden öğrenilebilecek. Askerlik yapacaklar E-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra yerlerini öğrenebilecekler.



Kaynak: TRT Haber, AA