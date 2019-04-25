ASELSAN, savunma sanayiindeki öncü rolünün yanında çocukların iyi yetişmesine de katkıda bulunmak için harekete geçti.

Bir dijital eğitim platformu olan Tekno Macera Projesi 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak tasarlandı. Projenin tanıtımı çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.

Tekno Macera Web Sitesinde eğitim amaçlı oluşturulan animasyonlar ve oyunlar bulunuyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, proje ile amacın çocuklara kod okur-yazarlığı, fen bilimi deneyleri ve mühendislikler hakkında bilgi vermek olduğunu söyledi.

ASELSAN çalışanlarının oluşturduğu Tekno Macera'nın Asel, Ece ve Mert adında 3 karakteri bulunuyor.

Çocuklar tanıtım toplantısında, Asel ile tanışma fırsatı da buldu.

Kaynak: TRT Haber