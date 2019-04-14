Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) programı kapsamında, sosyal yardıma ihtiyacı olan aile ve bireylerin tespit edilmesi, bilgilendirilmesi, kamu hizmetlerinden yararlandırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sürecin tüm aşamalarında ailelere rehberlik edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bakanlığın hane ziyaretleriyle elde ettiği veriler doğrultusunda, mikro ve makro düzeyde, hızlı bir şekilde ihtiyaçlar tespit edilerek yerelde ve merkezde koruyucu ve önleyici kararlar alınması amaçlanıyor.

Ekipler her gün ailelerle görüşüyor

Sosyolog, psikolog, psikolojik danışma ve rehberlik, çocuk gelişimi, sosyal hizmet ile aile ve tüketici bilimleri mezunlarından oluşan ekipler, her gün tüm illerde, ilçelerde ve köylerde ailelerle görüşüyor. Sahada 2 bin 711 kişi her gün ziyaretler gerçekleştiriyor.

Personel, mesaisinin önemli bölümünü sahada geçirerek, yardıma ihtiyacı bulunan ailelere ulaşıp sorunlarının kamunun mevcut imkanlarıyla çözülmesi için aracılık işlevini üstleniyor.

Bugüne kadar 81 ilde 1 milyon 383 bin 84 haneyi ziyaret eden ASDEP görevlileri, sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyip kayıt altına aldığı 3 milyon 180 bin 685 kişiye gerekli desteği verdi.

Ayrıca şehit yakını ve gazilerle de görüşen ASDEP görevlileri, acil durumlarda ise alan taraması yaparak ihtiyaçları tespit ediyor.

Personel 13 bin 570 muhtarla görüştü

Öte yandan İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında, Aile Sosyal Destek Programı muhtarlar iş birliğinde yaygınlaştırılıyor.

Bu kapsamda, muhtarlara program hakkında bilgi veren ASDEP personeli, muhtarlardan da mahalleleri hakkında bilgi alıyor.

Muhtarlara kısa anketle sorular da yöneltilerek mahallenin sosyal hizmet bağlamında riskli bulunan sokakları, özellikle sosyal alanda bölgesel sorunları belirleniyor.

ASDEP personeli tarafından bugüne kadar 13 bin 570 muhtar ziyareti yapıldı.

Kaynak: AA