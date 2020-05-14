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Artvin'in asırlık ağaçları özenle taşınarak yeni yerine dikildi
[Fotoğraf: DHA]
Artvin'in Yusufeli ilçesi, barajın tamamlanmasıyla su altında kalacak. İlçenin yeni merkezinin inşaat çalışmaları hızlandı. İlçeyi süsleyen asırlık ağaçlar da sökülerek yeni yerleşim yerine dikildi.
Zarar vermeden kökünden sökülüyor, tek tek taşınarak özenle dikiliyor. Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni merkezi asırlık ağaçlarla süsleniyor.
Yusufeli Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. 275 metre gövde yüksekliğine sahip baraj tamamlandığında ilçe tamamen su altında kalacak.
[Fotoğraf: DHA]
İlçenin taşınacağı yeni yerleşim merkezinde de çalışmalar hız kazandı. Konutlar, yollar yapılıyor. Asırlık ağaçlar da sökülerek yeni yerleşim yerine götürüldü.
Yeni yerleşim merkezine taşınanların yanı sıra, 100 bin yeni ağacın dikilmesi de hedefleniyor.
Etiketler: baraj asırlık ağaçlar artvin yusufeliSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 14:57
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