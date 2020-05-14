Zarar vermeden kökünden sökülüyor, tek tek taşınarak özenle dikiliyor. Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni merkezi asırlık ağaçlarla süsleniyor.

Yusufeli Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. 275 metre gövde yüksekliğine sahip baraj tamamlandığında ilçe tamamen su altında kalacak.

[Fotoğraf: DHA]

İlçenin taşınacağı yeni yerleşim merkezinde de çalışmalar hız kazandı. Konutlar, yollar yapılıyor. Asırlık ağaçlar da sökülerek yeni yerleşim yerine götürüldü.

Yeni yerleşim merkezine taşınanların yanı sıra, 100 bin yeni ağacın dikilmesi de hedefleniyor.