Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de kopan kayalar minibüse çarptı: 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı.
Yusufeli-Artvin kara yolunun 8. kilometresi Deriner Barajı-3 tüneli çıkışı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, Artvin Barajı'nda görevli personeli taşıyan Murat Alpaslan yönetimindeki servis minibüsünün üzerine düştü.
Aracın ön kısmına isabet eden ve içine giren kayalar nedeniyle 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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