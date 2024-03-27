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Türkiye
AA-İHA 27.03.2024 23:26

Artvin’de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'de kontrolden çıkan bir araç kayalara çarptı. Yaşanan trafik kazasında bir gazeteci hayatını kaybetti, TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz de yaralandı.

Artvin’de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin-Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan kayalara çarptı.

Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Gül, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

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Artvin Trafik Kazası TRT
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