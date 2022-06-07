Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aracına bağladığı keçileri sürükleyerek eziyet etti
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da bir sürücü aracına bağladığı keçileri kilometrelerce sürükledi. Hayvanlara eziyet eden sürücü tepki çekti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Bursa'da bir kişi sahibi olduğu keçileri götürmek istediği yere aracına bağladığı iple eziyet ederek götürdü.
Kilometrelerce koşan keçilerin o anlarına şahit olalar cep telefonlarıya görüntü aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvanlara eziyet eden kişiye büyük tepki gösterildi.
Etiketler: Bursa Hayvanlara Şiddet
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