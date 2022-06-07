Bursa'da bir kişi sahibi olduğu keçileri götürmek istediği yere aracına bağladığı iple eziyet ederek götürdü.

Kilometrelerce koşan keçilerin o anlarına şahit olalar cep telefonlarıya görüntü aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvanlara eziyet eden kişiye büyük tepki gösterildi.