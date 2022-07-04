Kurban Bayramı öncesi tatil planları yapılıyor. Özel araçlarıyla tatile gitmeyi tercih edenlerin yola çıkmadan önce yapması gerekenler var.

Güvenli yolculuk için, sürücülerin araç bakımlarını mutlaka zamanında yaptırmaları gerekiyor.

Araç bakım ve onarım uzmanı Bülent Şanlı, yola çıkmadan önce aracın uzman servislerde bir takım kontrollerden geçmesi gerektiğini söyleyerek, "Bir aracı kullanmaya başlamadan evvel mutlaka frenlerinden emin olmamız lazım. Balatalarını, disklerini, genel kontrollerinin yapılması gerekir." dedi.

En sık yaşanan problemlerden biri hararet

Bakımı yapılmayan araçlarda yaz aylarında en sık yaşanan problemlerin başında hararet geliyor. Şanlı, bunun temel sebebinin de havaların ısınmasıyla birlikte motor soğutma sıvılarındaki eksiklik olduğunu söylüyor.

Araç bakımlarınız yapılmış olsa bile doğru lastik kullanılmıyorsa bu tam anlamıyla güvende olmadığınıza işaret ediyor. Bu yüzden mevsimine göre lastik kullanmak gerekiyor.

"Yaz aylarında kış lastiği kullanılmamalı"

Özellikle yaz aylarında kış lastiği kullanılmaması gerektiğini ifade eden Şanlı şu şekilde konuştu:

"Kış lastiği çünkü yapısal olarak daha yumuşak bir kauçuk yapısına sahip olduğundan dolayı sizin duruşunuzu ne yazık ki geciktirir. Lastiklerde lastik ömrüne çok özen gösterilmeli."

Araç bakımının yanı sıra; trafikte doğru iletişim için aydınlatma ve ikaz sistemleri kontrol edilmeli. Soğutma, klima ve süspansiyon sistemlerinin de gözden geçirilmesi tavsiye ediliyor.