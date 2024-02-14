Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada

Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Sağanak sonrası bazı alt geçitleri neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan alt geçitteki yoğun su birikintisinde, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde cenazesi bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi`ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

Park halindeki araçların arasına düştü

Sağanak sırasında merkez Kepez ilçesinde düşen yıldırım cep telefonuyla görüntülendi.

Park halindeki iş makinelerinin bulunduğu alana düşen yıldırım sonucunda yaralanan olmadı.