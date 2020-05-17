Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, resmi ve dini bayramlarda uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulamasına 19 Mayıs Salı günü de devam edilecek.

Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Döşemealtı'nda yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin siyah plakalı otobüsleri ile Antray'dan ücretsiz olarak yararlanabilecek.