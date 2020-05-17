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Antalya'da toplu ulaşım 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Antalya'da, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı 19 Mayıs günü 5 merkez ilçedeki otobüs ve tramvay seferleri ücretsiz olacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, resmi ve dini bayramlarda uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulamasına 19 Mayıs Salı günü de devam edilecek.
Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Döşemealtı'nda yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin siyah plakalı otobüsleri ile Antray'dan ücretsiz olarak yararlanabilecek.
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