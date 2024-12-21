Antalya'da su baskınlarında mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı

Manavgat'ta yaklaşık 1,5 saat süren yağış sonrası Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar mahallelerinde bodrum ve zemin kattaki birçok ev ve dükkan ile Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı.

Araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı

İlçedeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu, Side Kavşağı'nda da birçok araç yolda kaldı. D-400 kara yolunun bir bölümünde sürücüler güçlükle ilerledi.

Alanya ilçesinde de Konaklı ve Payallar mahallelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Bazı yollarda ve arazilerde su birikintileri oluştu.

Serik ilçesinde ise D-400 kara yolunda oluşan su birikintisinde sürücülerin temkinli ilerleyişi, yolcu otobüsünün içinden görüntülendi.

AFAD ekipleri vatandaşların yardımına koştu

AFAD, yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçesine 2 saat içerisinde 106,6 kg yağış düştüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 420 ihbarın geldiği, su baskınlarından etkilenen 236 kişinin ise ekiplerce sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.