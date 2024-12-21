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Türkiye
AA-İHA-DHA 21.12.2024 19:52

Antalya'da su baskınlarında mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı

Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat'taki su baskınlarında mahsur kalan vatandaşlar ise botla kurtarıldı.

Manavgat'ta yaklaşık 1,5 saat süren yağış sonrası Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar mahallelerinde bodrum ve zemin kattaki birçok ev ve dükkan ile Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı.

Antalya'da su baskınlarında mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı

Araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı

İlçedeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu, Side Kavşağı'nda da birçok araç yolda kaldı. D-400 kara yolunun bir bölümünde sürücüler güçlükle ilerledi.

Antalya'da su baskınlarında mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı

Alanya ilçesinde de Konaklı ve Payallar mahallelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Bazı yollarda ve arazilerde su birikintileri oluştu.

Serik ilçesinde ise D-400 kara yolunda oluşan su birikintisinde sürücülerin temkinli ilerleyişi, yolcu otobüsünün içinden görüntülendi.

Antalya'da su baskınlarında mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı

AFAD ekipleri vatandaşların yardımına koştu

AFAD, yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçesine 2 saat içerisinde 106,6 kg yağış düştüğünü duyurdu. 

Yapılan açıklamada, yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 420 ihbarın geldiği, su baskınlarından etkilenen 236 kişinin ise ekiplerce  sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

Antalya'da su baskınlarında mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı

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