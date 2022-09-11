Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Antalya'da orman yangını
[Fotograf: İHA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkiinde evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
3 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibiyle müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İlk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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