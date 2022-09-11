Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkiinde evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

3 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibiyle müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.