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Türkiye
İHA 10.08.2024 09:58

Antalya'da havuz bakımı sırasında klor ve asit karıştı, 6 otel çalışanı etkilendi

Antalya'da 4 yıldızlı otelin havuz bakımı sırasında asit ve klorun karışması sonucu yayılan kokudan 6 otel çalışanı etkilendi.

Antalya'da havuz bakımı sırasında klor ve asit karıştı, 6 otel çalışanı etkilendi

Manavgat ilçesi Kumköy Turizm Bölgesinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin havuz bölümünde özel bir firma tarafından gerçekleştirilen kapsamlı temizlik işlemi sırasında firma çalışanı yanlışlıkla klor ve asidi karıştırdı.

6 otel çalışanının kokudan etkilenmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan otel çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan tetkik ve ölçümlerin ardından havuz suyunun değerlerinin normal olduğu belirtilirken, kokunun tamamen giderilmesinin ardından otelde bulunan misafirler havuza girerek tatillerine kaldıkları yerden devam etti.

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AFAD Ambulans Antalya Tatil
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