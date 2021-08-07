Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da denize giren genç boğuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Serik ilçesinde denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde Kadriye Mahallesi'ndeki halk plajında serinlemek için denize giren Özgür Candoruk'un, çırpındığını görenler yardıma koştu.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Candoruk, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Candoruk’un cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Etiketler: Antalya
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