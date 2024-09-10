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Türkiye
AA 10.09.2024 10:11

Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi'ndeki bir gecekondunun içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı

3 kamyon, 1 kepçe ve 1 vinç kullanıldı

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 15 işçinin görev aldığı çalışmada 3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç kullanıldı. Temizlik sırasında zabıta ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu.

Ekiplerin çabaları sonucunda, 14 kamyon çöp tahliye edildi.

Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı

Ev ilaçlandı, sokak yıkandı

Çöplerin tahliyesinin ardından haşerelere karşı ev ve bahçe ilaçlandı, sokak da yıkandı.

Ayrıca, evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru da can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı.

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