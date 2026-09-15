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Türkiye
AA 15.09.2026 18:35

Antalya'da 157 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 157 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2023'ten beri aranan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'da 157 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatif kapsamında dolandırıcılık" ile "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 157 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş.A'yı yakaladı.

2023'ten beri arandığı belirtilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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