Döşemealtı ilçesindeki OSB'nin ikinci kısmında yer alan plastik inşaat malzemeleri üretilen bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı fabrikadaki çalışanlar, dışarıya çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.

"Hızlı müdahale etkili oldu"

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, fabrikada incelemelerde bulundu. Yangının bir makine arızasından ve orada bulunan yağdan kaynaklandığını tahmin ettiklerini anlatan Bahar, şunları söyledi:

"Fabrikada alınan bütün önlemler ve Organize Sanayi Bölgemizde bulunan 2 itfaiye birimimizin anında müdahalesi çok etkili oldu. Hava rüzgarlı ve kuru. Buna rağmen çok hızlı aksiyon alınması sayesinde yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor. Kısa sürede söndürülmesi önemli bir başarı."

Yangından ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığını belirten Bahar, sadece fabrikada bir hasar oluştuğunu kaydetti.