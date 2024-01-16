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Türkiye
İHA 16.01.2024 08:42

Antalya-Konya kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor

Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı etkili olurken, tırların geçişine izin verilmiyor.

Antalya-Konya kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor
[Fotograf: İHA]

Akseki-Seydişehir kara yolunda kar ve tipi gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Akseki ile Seydişehir kara yolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde, kar kalınlığı yer yer 25 - 30 santimetreye kadar ulaşırken, sabaha karşı saat 05.40 itibarıyla tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları Alacabel ekipleri kar yağışının başladığı saatlerden itibaren çok sayıda araçla yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları sürdürürken, Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki çıkışında önlem aldı.

Ekipler, uzun araçları durdururken, diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor.

Ekiplerin yaptığı temizleme çalışması ve yağışın etkisi azaldıktan sonra yolun yeniden uzun araçlara açılacağı belirtildi.

Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nden başlayıp Seydişehir ilçesine kadar etkili olduğu belirtilirken, Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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