Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
[Fotograf: AA]
Antalya-Konya kara yolu, Alacabel mevkisindeki yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Akseki ilçesinde gece başlayan kar, etkisini artırdı. Akseki ile Seydişehir kara yolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı.
Buzlanma nedeniyle güvenlik açısından Akseki-Seydişehir kara yolu uzun araçlara kapatıldı.
Sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları yönünde uyaran trafik ekipleri uzun araçları ise dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.
Etiketler: Antalya Konya Kar Yağışı Ulaşım
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