Ankara'nın güvenli bölge planının maliyeti yaklaşık 151 milyar lira. Türkiye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde "Bağışçılar Konferansı" düzenlenmesini öneriyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde Ankara'nın öncülüğünde Lübnan, Irak ve Ürdün'ün katılımı ile "güvenli bölge"nin ele alınacağı bir konferans da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin güvenli bölge planını liderlerle paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El ele vermek sureti ile bu güvenli bölgede mültecileri çadır kentlerden, çıkarıp konteyner kentlerden çıkarıp buraya yerleştirebiliriz. Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru. Bu noktada bir adım atmamız lazım. BM öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası ödenek ile 200 bin konut inşa edilecek

Hedef ilk etapta Suriye'nin kuzeyinde bir milyon Suriyeli'yi barındıracak bir Güvenli Bölge. 10 ilçede 140 köyde 200 bin konut yapılacak.

Bu projenin maliyeti 151 milyar lira. Ama gerçekleşmesi halinde masrafı Türkiye karşılamayacak. Ankara'nın önerisi uluslararası bir fon oluşturulması.

Türkiye'nin öncülüğündeki konferansa Lübnan, Irak ve Ürdün katılacak

Suriye sorununun çözümü için masada da yeni adımlar atılması planlanıyor. Güvenli bölge, Türkiye'nin öncülüğünde Lübnan, Irak ve Ürdün'ün katılımı ile bir konferansta ele alınacak. Tarih henüz netleşmedi. 17-18 Aralık'ta da Cenevre'de yine Türkiye'nin eş başkanlığında Küresel Mülteci Forumu düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber